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Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

31.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:17 Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu
SAKARYA (İHA) – 'nın ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Karasu ilçesi 32 Evler Mahallesi mevki'i sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hareketsiz şekilde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Denizden kıyıya vurmuş halde bulunan ve tanınmayacak durumda olan cesedin tamamen şişmiş olduğu ve yüzünün belirgin olmadığı öğrenildi.

İsmi henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Karası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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