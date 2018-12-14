Karasu Taştı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde etkili olan sağanak Karasu
Çayı'nın taşmasına neden oldu.
İslahiye'de yaklaşık 2 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü
Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nda su debisi yükseldi.
Taşan çay nedeniyle çevredeki bazı tarım alanlarını da zarar gördü.
Bölgede inceleme başlatan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağanaklar sonrasında yaşanan su taşkınına bağlı olarak hat boyunca 30 metre genişliğindeki sular altında kalan buğday ekili alanlarda vatandaşların dilekçelerinin alındığını belirtti.
Suların çekilmesinin ardından hasar tespiti yapılacağını ifade eden ekipler, çiftçilerin hasarların karşılanacağını kaydetti.
14 Aralık 2018 Cuma 16:50