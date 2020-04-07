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Karasu'ya akın eden yazlıkçılara 'Evde Kal' çağrısı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin yazlıklarına geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşların 'Evde Kal' çağrılarına uyulması istendi.

07.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:15
Karasu'ya akın eden yazlıkçılara 'Evde Kal' çağrısı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin yazlıklarına geldiği Sakarya 'nın Karasu ilçesinde vatandaşların 'Evde Kal' çağrılarına uyulması istendi.

İstanbul'a yakınlığı ile bilinen mavi bayraklı plaja sahip Karasu, koronavirüs salgını nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentten kaçan ve ilçede yazlık evleri bulunanların akınına uğradı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı yaklaşık 20 bin kişinin ilçeye geldiğini belirtirken,  "Sağlık ve emniyet sistemimiz bu yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Lütfen evden çıkmayın" çağrısı yaptı. Vatandaşlar da evlerde kalınması yönünde uyarıda bulunurken, 3 gündür süren şiddetli rüzgar da vatandaşları evde kalmaya zorladı.

Belçika'dan aile büyüklerini ziyarete gelen ancak salgın nedeniyle hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından ilçede kalan Salim Özdemir, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim ve burada kaldım. 15 gün kendimi karantina altında tuttum ve mümkün mertebe dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Bu virüs birden yayıldı, ben geldiğimde birçok yerde bu virüs yoktu. Sonradan çoğaldı. İnsanlara kendilerini evlerinde izole etmelerini tavsiye ediyorum ancak bu şekilde önlenir" dedi.

Karasu'da yaşayan Candan Küçükçakır insanların evlerinde kalmasını isteyerek, "Evlerimize kapandık ama görüyoruz ki çarşıda kimse buna dikkat etmiyor. Kızım İstanbul'dan 25 gün önce geldi, bu olaylar başladığı için gitmiyor. Dışarı adım dahi atmıyor. İnsanlar bizim kadar dikkat ederse her şey düzelir. Kimse dışarı çıkmasın" diye konuştu.

Bursa'dan ayrılarak 2 ay önce Karasu'ya yerleşen Ramazan Sain ise "Hastalık gittikçe çoğalıyor, kimse çıkmasın dışarı. Biz uyuyoruz, millette yasağa uysun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Evde Kal, Sakarya, Karasu, Güncel
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