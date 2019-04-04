Karataş Belediye Başkanlığına Seçilen Topuz Çiçek Yerine Kitap İstedi

Kaynak: İHA

Adana'da, Karataş Belediye Başkanlığına seçilen Necip Topuz, tebrik amacıyla gönderilecek çiçekler yerine kurulması planlanan kütüphane için kitap bağışında bulunulmasını istedi.31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde MHP'den Karataş Belediye Başkanı seçilen Necip Topuz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Karataşlılar, halkımızın takdiri ile başlayacağımız belediye başkanlık görevimizde bizleri tebrikleri ile onurlandıran tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyor, tebrik amaçlı makamımıza gönderilecek çiçekler yerine belediyemizin kurulacak olan kütüphanesi için kitap bağışı yapmanızı rica ediyoruz. Yapacağınız her kitap bağışı geleceğimiz olan gençlerimize kaynak ve ışık olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA