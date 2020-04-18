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Karataş Belediyesinden esprili "dezenfekte" videosu

Adana'nın Karataş Belediyesince ilçedeki iş yeri ve sokakların dezenfekte edilmesi çalışmaları esprili bir videoyla anlatıldı.

18.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:26
Adana 'nın Karataş Belediyesince ilçedeki iş yeri ve sokakların dezenfekte edilmesi çalışmaları esprili bir videoyla anlatıldı.
Belediye tarafından sosyal medya mecralarında yayınlanan video, üzerinde geleneksel Adana'nın kıyafetleri olan bir esnafın Karataş sokaklarında panikle "Koşun, yıkıyorlar koşun." diye bağırarak koşturmasıyla başlıyor.
Çevredeki insanları peşine takarak koşturmayı sürdüren esnaf, neden koştuğunu merak ederek soran bir başka esnafa, "Koş, senin de dükkanı yıkıyorlar." diye cevap veriyor.
Panik içerisinde koşturan esnaflar videonun sonunda, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını denetleyen Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un bulunduğu yere ulaşıp "Başkanım, dükkanlarımızı yıkıyormuşsunuz." diyerek şaşkınlık ve tepkilerini dile getiriyor.
Final sahnesinde kamera önce ağzı maskeli haldeki Başkan Topuz'un işaret ettiği yöndeki dükkanların ve caddenin dezenfekte edildiği noktaya, ardından manzara karşısında donakalan esnaflara dönüyor. Kamera esnafın şaşkın bakışlarını, caddeyi ve dükkanların camlarını camlarını dezenfekte edip adeta yıkayan belediye personelini peş peşe tarıyor. Video, Topuz'un coşkuyla "Evet yıkıyoruz, tertemiz ediyoruz." cevabını verdiği an ile son buluyor. Karataş Belediyesinden esprili ’dezenfekte’ videosu

Kaynak: AA

Etiketler: Karataş, Adana, Güncel
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