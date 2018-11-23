Karataş: "Horasan'a Projelerimle Geliyorum"

23 Kasım 2018 Cuma 15:21



23 Kasım 2018 Cuma 15:21

Horasan ilçesinin sevilen simalarından olan Fatih Karataş, AK Parti'den Belediye Başkan aday adayı oldu. Karataş, "İlçemizin geleceği için bende varım" dedi.Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ilçelerde de aday adaylarının yarışı devam ediyor. Erzurum'un en büyük ilçelerinden Horasan'da da güçlü bir isim öne çıktı. İş adamı Fatih Karataş, Ak Partiden başkanlık için aday adayı oldu.İş dünyasındaki tecrübelerini ilçeye aktarmak istediğini söyleyen Karataş, gelişim için bir yığın proje hazırladığını ve kısa vadede ilçeye büyük katma değer sağlayacağını iddia etti. Horasan'ın sorunlarını çok iyi bildiğini ve çözüm yolları noktasında planlama yaptığını anlatan Karataş, şunları söyledi; "Stratejik konumuna bakıldığında ilçemiz ne yazık ki istenilen gelişmeyi sağlamış değil. Biz geçmiş yönetimleri eleştirmek yerine bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizin hesabındayız. Özellikle tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyelimize bakıldığında Horasan'ı bu noktada adeta bir elmas gibi işlemek öncelikli hedefimiz olacaktır. Uluslararası karayolu ağında önemli bir noktada bulunan ilçemize bu anlamda da bir takım projeler geliştirerek ilçe ekonomisine önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz."Fatih Karataş Kimdir?1974 yılında Horasan'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi burada tamamladım. 1997 yılında Üniversite eğitimi için Kayseri'ye gittim ve 2000 yılında Erciyes Üniversitesi Büro Yönetimi ve İşletmecilik bölümünden mezun oldum. 2000 yılında İngilizce dil eğitimi için Amerika'ya gittim. Amerika'da dil eğitimi süresince tekstil alanında grafik dizayn ve ürün tasarımları yapıyordum. Bunların zamanla ilgi görmeye başlaması sebebiyle bu işimi geliştirmeye karar verdim. Açmış olduğum ilk mağazamda kendi yaptığım dizaynlar ve profesyonel iş yaklaşımım sektörde ilgi çekmeye başladı ve neticesinde talebe yetişmekte zorluk çekmeye başladım. Bu sebeple grafik dizayn ve ürün tasarımı kursları verip yeni tasarımcılar yetiştirdim. Bu tasarımcılarla yeni mağazalar açtım ve zamanla internetin de aktif olmasıyla beraber de bu alanda kayda değer bir potansiyele ulaştık. Şu an itibariyle Amerika'nın doğu kıyısı bölgesinde 15 mağaza, çok sayıda tasarımcı ve internet mağazasıyla sektörde ciddi bir konuma ulaşmış durumdayız. Kurduğum profesyonel sistem ve kaliteli bir ekiple genel müdür yardımcısı kardeşim Serdar Karataş yönetiminde bu başarının katlanarak devam edeceğine inanmaktayım. Bunun yanında Türkiye, Çin ve Amerika bağlantılarıyla bu ülkelerde inşaat, toptan giyim, iletişim ve teknoloji ürünleri ticareti de yapmaktayım. Amerika'da halihazırda devam eden inşaat projelerim mevcuttur. Yurt dışında bütün bunları yaparken, kazancımı hep çok sevdiğim ülkemde ve hiçbir zaman kopmadığım güzel Horasan'ımda yatırıma dönüştürüp ekonomimize katkıda bulunmaya çalıştım. Horasan'da devam eden işlerim ve ciddi kalbi bağlarımdan dolayı sürekli gidip geldim ve son yıllarda vaktimin büyük çoğunluğunu Horasan'daki işlerime ve memleketime ayırdım. Horasan'a gidip geldiğim süre içerisinde Horasan'ımızın bütün hizmetlerden geri kaldığının farkına vardım ve bu sebepten dolayı Horasan ilçemize hizmet etmeye talip oldum. Ticari faaliyetlerimin yanında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın milli ve manevi değerlerini yaşaması ve yaşatması adına sorumluluk alarak Amerika'da Burlington Country Turkish Community Derneği'ni kurup, dikili yapı bırakma adına ciddi adımlar attık. Burada aktif olarak sosyal faaliyetlerde görev alarak hem vatandaşlarımızın dertlerinde kendilerine yardımcı olmaya hem de ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Son Yıllarda Siyasete olan ilgimden dolayı Amerika da Goldey Beacom College'da Siyaset bilimleri bölümünde Master Tez aşamasındayım. Çok iyi derecede İngilizce bilmekteyim. Evli ve 1 çocuk babasıyım. Memleketimin sorunlarını çok iyi bilen birisi olarak, yurt dışında edindiğim tecrübeyi bu sorunları çözme noktasında kullanmak için büyük bir istek ve arzu içerisindeyim. - ERZURUM