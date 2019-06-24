24.06.2019 09:37
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Karataş'ta Adana Bisiklet Festivali

Karataş

Adana'nın Karataş ilçesinde 4. Adana Bisiklet Festivali düzenlendi.

Adana 'nın Karataş ilçesinde 4. Adana Bisiklet Festivali düzenlendi.

Adana'dan çıkış yaparak Karataş'a pedal çeviren bisikletçiler, Karataş'ta kamp kurarak çeşitli etkinlikler yaptı. Bisikletçiler doğanın her geçen gün daha fazla kirletildiği süreçte kirliliğe dikkat çekmek amacıyla ilçe merkezinden başlayan bisikletler ile Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri kıyılarını ve Karataş'ın birçok mahallesini ziyaret ettiler.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz , yaptığı açıklamada, doğanın ve çevrenin korunması konusunda yapılan etkinlikler ile halkın çevreye olan duyarlılıklarını arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Topuz, "Aynı zamanda Karataş'ta ilk defa düzenlenen Bisiklet Festivali etkinliğini gerçekleştirmenin de mutluluğu içerisindeyiz. Sağlık konusunda her geçen gün artan tehditlerin başında gelen çevre kirliliğine karşı bisikletçi arkadaşlarımızın açtığı savaşı destekliyor Karataş Belediyesi ve Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ve birçok STK'nın katıldığı etkinliğin planlamasında destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana , Karataş , Güncel

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