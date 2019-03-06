Karatay Belediye Başkanı Hançerli, Öğrencilerle Kitap Okudu

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Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, öğrencilerle kitap okudu."Karatay'da Okuyorum Yazıyorum" projesi kapsamında Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Hançerli, yarım saat kitap okudu.Daha sonra etkinlikte konuşan Başkan Hançerli, projedeki temel amaçlarının öğrencilerin okumaya olan ilgisini arttırmak olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlar için yapılan hiçbir yatırım boş değildir. En güzel geri dönüş eğitime yapılan yatırımlar ile mümkündür. Eğitim noktasında öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi.Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav da amaçlarının toplumda okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.Yapılan konuşmaların ardından şubat ayı etkinliğinde başarılı olan öğrencilere madalyaları verildi.