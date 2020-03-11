Karatay Belediyesi'nden bir sosyal medya çizgi serisi daha
Tam 105 yıl önce kahraman Türk askeri, Çanakkale'de tarihin en büyük zaferlerinden birine imza atarak yedi düvele "Çanakkale Geçilmez" dedirtti.
11.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:58
Karatay Belediyesi de Seddülbahir'de çarpışan Konyalı Mehmet Oğlu Ali'nin Konya'dan Çanakkale Cephesi'ne olan yolculuğunu ve hiç savaş görmemiş kahraman askerin gözünden Çanakkale Zaferi'ni illüstrasyon çizimlerle hikayeleştirdi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 10 bölümden oluşan "2 Gün Bir Ömür" adlı sosyal medya çizgi serisi projesiyle Çanakkale Zaferi'nin bütün kahramanlarını yad etmek, aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve hikayeyi görsel bir mecraya dönüştürerek geçmişimizin bilinirliğini ve akılda kalıcılığını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Karatay, Güncel
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