Karatay Belediyesi'nden Deprem Bölgesine Glutensiz Ekmek

BAŞKAN HASAN KILCA: "GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"

Karatay Belediyesi'nin ürettiği glutensiz ekmekler, çok sayıda Çölyak hastasının olduğu deprem bölgesine gönderildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Deprem bölgesindeki Çölyak dernekleriyle görüştük ve Çölyak hastalarının uygun gıdaya erişmekte güçlük çektiğini öğrendik. Vakit kaybetmeden glutensiz ekmeklerimizi deprem bölgesine gönderdik. Hastalarımıza şifa olsun" dedi.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu ve harekete geçen kurum ile kuruluşların yanı sıra belediyeler de afet bölgesine yardımda bulunmak için canla başla çalışıyor.

Karatay Belediyesi de depremden etkilenen ve çok sayıda Çölyak hastası vatandaşların bulunduğu Elazığ'a glutensiz ekmek gönderdi. Glutensiz ekmekler, bölgedeki Çölyak dernekleriyle iletişime geçildikten hemen sonra yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Elazığ'da meydana gelen depremde ölenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı diledi ve yaralı vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

Başkan Hasan Kılca, "Tüm Türkiye olarak depremle sarsıldık. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Karatay Belediyesi olarak biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak neler yapabileceğimize dair tüm kurum ve kuruluşlarımızla her an iletişim halindeyiz. Onun haricinde deprem bölgesindeki Çölyak dernekleriyle görüştük ve Çölyak hastalarımızın uygun gıdaya erişmekte güçlük çektiğini öğrendik. Vakit kaybetmeden gerekli çalışmayı başlattık ve glutensiz ekmeklerimizi deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Talep olması halinde desteğimizi sürdüreceğiz. Hastalarımıza şifa olsun inşallah. Böyle günlerde birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Çünkü gün birlik olma günüdür. Konya olarak ülke olarak gözümüz kulağımız Elazığ ve Malatya bölgesinden gelecek güzel haberlerde. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" dedi.