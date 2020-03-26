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Karatay Belediyesi'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor

Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini bildirdi.

26.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:20
Karatay Belediyesi'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor
Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'de Kovid-19 vakalarının görülmeye devam etmesi nedeniyle okullar, meydanlar, park ve bahçeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki dezenfekte çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar kapsamında bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşların, billboard, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından bilgilendirildiği kaydedildi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan sesli mesajına da şu şekilde yer verildi:
"Değerli hemşehrim, insanlık olarak yaşadığımız bu zor süreçte Kovid-19'a karşı hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım. Evde hayat var. Sağlıklı günler diliyorum."
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında gönderdiği ek genelgeyle Karatay Belediyesi Meclisi'nin de Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelendiği bilgisine de yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Karatay, Güncel

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