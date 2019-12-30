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Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı

Karatay Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor.

30.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:30 Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı
Karatay Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor.
Karatay Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Hasan Kılca, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Karatay Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakma faaliyetlerine katıldı.
Kılca, yabani ve sokak hayvanlarının olumsuz kış şartlarından olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sokak hayvanlarının da birer canlı olduğunun bilinciyle bu dostlarımız için bir gayretin içerisindeyiz. Kar yağışının devam ettiği şu anda da belediyemize bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, daha önce ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor. Bizler de bu çalışmalara katıldık. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Karatay Belediyesi olarak tüm besleme noktalarını yemsiz bırakmamaya özen gösteriyor ve vatandaşlarımızı da bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: AA

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