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Karatay Belediyesinden emlak vergisi uyarısı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Emlak Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine son ödeme gününün 02 Aralık Pazartesi olduğunu hatırlattı.

25.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:40Karatay Belediyesinden emlak vergisi uyarısı
Konya'nın merkez İlçe Belediyesi, Emlak Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine son ödeme gününün 02 Pazartesi olduğunu hatırlattı.

Karatay Belediyesi Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı ödemesinin 02 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi. Karatay Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde hizmet veriyor. Karatay Belediyesi, vatandaşlara belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla ödeme kolaylığı sunmasının yanı sıra hafta sonu da veznelerini açık tutacak. Hafta sonu belediye hizmet binasında tahsilat vezneleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karatay Belediyesi yetkilileri vatandaşlardan tahsil edilen vergi ve diğer tüm gelirlerin hizmet olarak geri döndüğünü ifade ederek, "İsteyen mükelleflerimiz ebelediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden https://tahsilat.karatay.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. Veznelerde yoğunluğu önlemek ve hemşehrilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için Belediyemiz ana hizmet binasında 2. katta yer alan tahsilat veznelerimize tüm vergi mükellefi hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - KONYA

Karatay, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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