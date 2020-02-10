Karatay Belediyespor'dan Kick Boks'ta Büyük Başarı

KILCA: "SPORTİF BAŞARILARIYLA BİR BAŞKA KARATAY"

Karatay Belediye spor Kick Boks Takımı sporcularından Furkan Kızğut Genç-B 69 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken; Memduh Eren Koçaker ise Genç-A 63 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Bu yıl 4-9 Şubat tarihleri arasında Antalya 'da yapılan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Türkiye Gençler Kick Boks Turnuvası'nda Karatay Belediyespor Kick Boks Takımı büyük başarı elde etti.

Takım sporcularından Furkan Kızğut Genç-B 69 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, Memduh Eren Koçaker ise Genç-A 63 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. ?

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvadan madalyalarla dönen kulüp sporcularını ve antrenörlerini tebrik etti.

Sporcularının söz konusu turnuvadan da önemli bir başarıyla dönmüş olmasının kendilerini bir kez daha sevindirdiğini ve gururlandırdığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün pek çok branştaki başarılarının artarak devam edeceğine inandığının altını çizdi.

Hasan Kılca, "Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Karatay'ı temsil eden Fatmanur Aydın, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu göğüslemişti. Yine Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımımız da, Ankara'da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan 2 madalyayla dönmüştü. Şimdi de Kick Boks Takımımız, Antalya'daki Okullar Arası Türkiye Gençler Kick Boks Turnuvası'ndan güzel derecelerle döndü ve kulübümüz, başarı zincirine yeni bir halka daha eklemiş oldu. Yaz spor okullarıyla attığımız temel ve yeniden canlandırdığımız Karatay Belediyespor Kulübü'müzün özverili çalışmaları 1 yıl gibi kısa bir sürede meyvelerini vermeye başladı. Son günlerde katıldığımız birçok yarışma ve turnuvadan sporcularımız ödül ile dönüyor. Milli takımımıza farklı branşlarda sporcu gönderiyoruz. Artık Karatay'ımız spor alanında da bir başka hamdolsun. Ben, bu önemli başarıda emeği olan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.