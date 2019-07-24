Karatay Blediyesi kurumsal kimliğinde revizyona gitti

KILCA: VATANDAŞLARIMIZLA İLETİŞİMİMİZ ARTIK DAHA HIZLI VE KOLAY

Tamamen Karatay Belediyesi bünyesinde tasarlanan kurumsal web sitesi sayesinde Karataylılar, artık bilgiye daha kolay ulaşabilecek. İnternet sitesinin yanı sıra teknik açıdan gerekli şartları taşımayan logoda da belediye meclisinde alınan kararla revizyona gidildi.

Vatandaşlar ila arasındaki iletişimi hızlandırma ve daha da kolaylaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, kurumsal web sitesi www.karatay.bel.tr'derevizyona giderek yeni ara yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip sitede daha çok bilginin yanı sıra ilgiliye de erişim artık çok daha kolay. Bütün E-belediye işlemlerinin yapılabildiği sitenin güvenlik uygulamaları da yeni önlemlerle artırıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, görsel ve fonksiyonel olarak yepyeni bir görünüme kavuşturulan web sitesinin tamamen Karatay Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tasarlandığının altını çizerek, mobil uyumlu web sayfasının yeni ara yüzünün, sadeliği ve kolay erişebilirliği ile dikkat çektiğini söyledi.

ARTIK DAHA HIZLI VE GÜVENLİ HİZMET VERECEĞİZ

Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar pek çok alanda gerçekleştirdiğimiz ilkler ve önemli dokunuşlarla hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırdık. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanan bir belediye olarak resmi web sitemiz olan karatay.bel.tr'de de güzel bir çalışmaya attık. Web sitemizin revizyonunun tamamı, Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışma arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Bu vesileyle gayretlerinden dolayı ekibimize de teşekkür ediyorum. Tek amacımız Karatay'a ve vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmek. Vatandaşımız istediği bilgiye istediği zaman ve kolaylıkla ulaşabilecek. Bu düzenlemeyle inanıyorum ki kullanım kolaylığı, sade ara yüzü ve teknolojinin geldiği günümüz şartlarına uygun web sitemizi Karataylı hemşehrilerimiz artık daha etkin bir şekilde kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

KARATAY BELEDİYESİ LOGOSUNDA DA REVİZYONA GİTTİ

Öte yandan Karatay Belediyesi, kurumsal web sitesinin yanı sıra Karatay Belediyesi'ni temsil eden logosunda da belediye meclisinde alınan kararla revizyona gitti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçmişiyle övünen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen marka bir Karatay oluşturma hedefinde olduklarını belirterek, revizyonu yapılan logonun bu amaca katkı yapacağına inandığını söyledi.

MEDENİYETİMİZE VE KARATAYIMIZA ÖZGÜ DEĞERLERLE HARMANLANMIŞ GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU

Başkan Kılca, "Teknik açıdan gerekli şartları taşımadığı için Belediye Meclisimizde alınan kararla Belediyemizin mevcut logosunda revizyona gidilmiştir. Medeniyetimize, insanımıza ve elbette Karatayımıza özgü değerlerle harmanlanmış çok güzel bir çalışma oldu. Mevlana Türbesi'ndeki Kubbet'ül Hadra, logomuzun merkezinde tutulmaya devam edilmiştir. Yani revize edilen logoda Kubbet'ül Hadra'dan vazgeçilmeden; kubbe, bir siluet olarak kullanılmıştır. Böylece Gönüller Sultanının öğretilerini hoşgörü ve huzur eksenindeki şehrimize, misafirlerimize sunmayı sürdürme amacında olduğumuzu ifade ediyoruz. Kubbe sembolü, tevazu ve gayretle gerçekleştirilen tüm çalışmalarımızın merkezine insanı alan yönetim anlayışımızı temsil etmektedir. Logomuzda kullandığımız 'Sekiz Köşeli Selçuklu Yıldızı' ile Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'nın merkezinde konumlanan yerel bir yönetim olarak medeniyetimizin özünden gelen değerlerle insanımıza hizmet edeceğimize vurgu yapmak istedik. Çünkü Sekiz Köşeli Selçuklu Yıldızı, aslında gönül belediyeciliğimizin de temel unsurları arasında yer alan merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükrü temsil etmektedir. Yine Karatay Medresesi ve Konya (Türk) Kemeri'ni de revize ettiğimiz logomuzda kullanarak; bilim, eğitim ve toplumsal gelişmeye önem veren, sosyal belediyecilik kavramımızı güçlendiren, hayata dokunan, toplumun gelişmişlik düzeyini arttıran bir yönetim hedefimizi ortaya koymak istedik. Çalışmamızın ilçemize ve insanımıza hayırlar getirmesini diliyorum."