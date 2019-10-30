Karatay'da 18. Madde imar uygulamaları hız kazandı

Karatay Belediyesi bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde Karatay'ın 21 mahallesindeki 38 farklı düzenleme sahasında toplamda 9 milyon 821 bin metrekarelik alanda imar düzenlemesi ve 18. Madde Uygulaması yapıyor.

İlçe sınırları içinde düzenli kentleşmeyi sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'ni hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçe sınırları içinde imar planının tahakkukunu sağlamak, kentleşmenin hızlandırılması, ruhsatlı yapılaşmanın teşvik edilmesi ve düzenli kentleşmeyi sağlamak ve yeteri kadar imar parseli üretmek amacı yürürlükteki imar planlarına göre daha önceden imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinin bulunduğu bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'ni hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "2019 yılı içerisinde belediyemiz tarafından Karaaslan Dede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, İstiklal, Saraçoğlu, Başak, Şatır, Selimsultan, Hacıibali,Karakulak, Kumköprü, Mengene, Orhangazi, Doğuş, Mezbaha(Fetih), Nakipoğlu, Sarıyakup, Keykubat,Hacıyusufmescit, Şeyhulemarecepağa ve Aziziye mahallelerinde 38 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 9 milyon 821 bin metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmaktadır.

Yapılan imar uygulamalarından 15 adet düzenleme sahası (3.241.096 m²) Karatay Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilerek yeni imar tapuları hak sahiplerine dağıtılmıştır. Toplam 1 milyon 772 bin 595 metrekarelik 6 adet düzenleme sahasında Konya Kadastro Müdürlüğündeki ve Karatay Tapu Müdürlüğü'ndeki kontrolleri devam etmektedir. Ayrıca 17 adet düzenleme sahasında (4.807.225 m²) ise belediyemizde dağıtım ve askı ilan süreçleriyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan 18. madde imar uygulamalarıyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla imar uygulaması yapılan bölgede mülk sahiplerine tebligat dağıtılmakta ve belediyemiz askı ve ilan panolarında 1 aylık süreyle ilan edilmektedir. Askı ilanları tamamlanan uygulamalar tescil işlemleri için hız kesmeden Konya Kadastro Müdürlüğü ve Karatay Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

Karatay Tapu Müdürlüğü ve belediyemiz arasındaki kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon uyumuyla tescil işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için gerektiğinden personel desteği de verilerek tescil işlemleri yürütülmektedir. Tescil işleminin tamamlanmasından sonra belediyemiz hizmet binasında hak sahiplerine yeni imar tapuları verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından yapılan imar uygulamalarının tesciline müteakip ruhsatlı yapılaşmalarında başlamasıyla birlikte bölge halkının ihtiyacı olan ve imar planlarında görülen sosyal ve kültürel donatı alanlarının, yeşil alanların ve yolların imar planına göre tanzim edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için imar programına alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır."