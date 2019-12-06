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Karatay'da Ahmet Derebağ Camisi'nin açılışını gerçekleştirildi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı tamamlanan Ahmet Derebağ Camisi'nin açılışına katıldı.

06.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:25Karatay'da Ahmet Derebağ Camisi'nin açılışını gerçekleştirildi
'nın merkez İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı tamamlanan Ahmet Derebağ Camisi'nin açılışına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Derebağ Camisi'nin hayırlı olmasını dileyerek, ibadethaneyi mahalleye kazandıran tüm hayırseverlere şükranlarını bildirdi.

Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Fevzi Çakmak Mahallesinde hizmete giren Ahmet Derebağ Camisi'nin Karatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Bugüne kadar Konya'da birçok cami ve mescidin hizmete girdiğini ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Bugün de hayırsever vatandaşlarımız ve Ahmet Derebağ ailesinin büyük katkılarıyla Ahmet Derebağ Camimizin açılışını yapıyoruz. Camiler, dün olduğu gibi bugünde dinimizin, kültür ve medeniyetimizdeki değerini muhafaza etmeye devam edecek. Rabbim birlik ve beraberliğimizin simgesi olan camilerimizin sayılarını arttırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Açılışa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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