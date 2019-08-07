Karatay'da asfaltta hedefe doğru

Başkan Kılca, Karataylılara hizmet etme adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Fiziki belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Karatay'ın ilçe merkezi ve en uzak mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Saraçoğlu Mahallesinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Kılca'ya Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Saraçoğlu Muhtarı Ramazan Doğan da eşlik etti.

BAŞKAN KILCA DİREKSİYONDA

Asfalt serimi gerçekleştirilen caddelerin son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Hasan Kılca, yoğun bir şekilde devam eden asfalt çalışmalarını takip etti. Saraçoğlu Mahahallesi'nde devam eden sıcak asfalt serimi ile açıklama yapan Başkan Kılca; "Alt yapıyı ve üst yapıyı güzelleştirip, hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet belediyeciliğinin örneğini bugün Saraçoğlu Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Burası otobüs güzergahının da olduğu bir cadde. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarımızla birlikte incelemeler gerçekleştiriyoruz. Karatayımızın tüm mahallelerinde alt yapısı tamamlanmış alanlarda asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Millete hizmet etme adına bir hedef koymuştuk bu hedefe ulaşmaya gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Kılca, asfalt makinesinin direksiyonuna da geçerek işçilerle birlikte asfalt döktü.

HİZMETLER İSTİŞARELER İLE ŞEKİLLENİYOR

Başkan Kılca; Karatay'a yapılan hizmetlerin katılımcı belediyeciliğin gereği, hizmetin yapılacağı bölge sakinleri ile istişare yapıldıktan sonra hayata geçirildiğini belirterek, "Cadde ve sokaklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz.İlçe genelinde gerek yapmış olduğumuz tespitler gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrulusunda yoğun çalışmalar yürütüp, vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yaşanabilir bir Karatay'da hayatlarını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek." dedi.

ASFALT İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Sıcak havalara rağmen büyük bir özveriyle Karatay'a hizmet eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Kılca; "bu sıcak havaya rağmen, büyük özveri ve fedakarlık göstererek çalışıyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun" diyerek asfalt işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.