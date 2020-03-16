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Karatay'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Karatay Belediyesi tarafından başlatılan ve Koronavirüsü başta olmak üzere birçok salgın hastalıkla mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

16.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:07
Karatay'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz hafta ilçedeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatan Karatay Belediyesi, hafta sonunda da Konya Adliyesi, Konya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, karakollar, sağlık ocakları ve Karatay İlçe Kaymakamlığı'nda da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüsünün (COVID-19) yanı sıra diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele Türkiye genelinde aralıksız devam ediyor.

Karatay Belediyesi de salgın hastalıkların ortaya çıkışıyla birlikte salgının yayılması önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta okulların tatil edilmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatmıştı.

Dezenfeksiyon seferberliğini genişleten Karatay Belediyesi bu kapsamda Konya Adliyesi, Konya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, sağlık ocakları, karakollar ve Karatay İlçe Kaymakamlığı'nda da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, toplu yaşam merkezlerinde titiz bir şekilde sürdürülecek.

Çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların toplu hizmet aldıkları hemen her ortamda belli dönemlerde rutin olarak dezenfeksiyon işlemi zaten uyguladıklarını hatırlatarak, son olarak ortaya çıkan salgın hastalıkla birlikte söz konusu çalışmalarını daha da sıklaştırıp genişlettiklerini söyledi.

Başkan Kılca, "Karatay genelinde zaten periyodik aralıklarla yürüttüğümüz dezenfeksiyon işlemlerini Koronavirüs'e karşı korunma tedbirleri kapsamında şu anda yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta ilçemiz genelindeki tüm okullarımızda başlattığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı Konya Adliyesi, Konya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, sağlık ocakları ve ilçe kaymakamlığımızda da gerçekleştirdik. Amacımız, hepimiz için oldukça hassas olan süreçte tüm virüslere karşı hem sağlam bir koruma kalkanı oluşturmak hem de vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen faktörünü ön planda tutmaktır. Ekiplerimiz bu manada çok yoğun bir çalışma sergiliyor. Dezenfektan ilaçlarla tüm toplu ve ortak kullanım alanlarını steril hale getirme gayreti içerisindeyiz. Elbette bu çalışmalarımızın yanı sıra, bireysel tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu manada vatandaşlarımız da, kişisel olarak gerekli tedbirleri kesinlikle elden bırakmamalıdır. İnşallah bu süreci de hep birlikte doğru adımlar atarak inşallah nihayete erdireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Konya Adliyesi, Koronavirüs, Karatay, Konya, Güncel

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