Karatay'dan öğrencilere Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi gezisi

Karatay Belediyesi, fiziki ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel projelerine de devam ediyor.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bu projelerle ilçemizin sosyal hayatına ve öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik projeleriyle ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi, ilçeye bağlı İsmil, Ovakavağı, Hayıroğlu ve Yarma Mahallelerini kapsayan proje ile ortaokul öğrencilerine yönelik Konya Bilim Merkezi ve Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi gezisi düzenledi.

İsmil Cumhuriyet Ortaokulu, İsmil İmam Hatip Ortaokulu, Hayıroğlu Ortaokulu, Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu ile Yarma Ortaokulu'nda eğitim gören 600 öğrenci önce Konya Bilim Merkezi'ni ardından da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

ÖĞRENCİLER KONYA BİLİM MERKEZİ'NE HAYRAN KALDI

Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamındaki öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'ya kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'ni rehberler eşliğinde ziyaret ettiler. Sanal yapay zeka ve robot çalışmalarını inceleme imkanı bulan, hayranlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden olan ve sahip olduğu dev planetaryum ile sanal gerçeklik ortamında eşsiz gökyüzü deneyimini yaşadı. Çeşitli robot tasarımlarının da olduğu bilim merkezinde öğrenciler, robotlara girdikleri kodlar ile deney ve gözlem yapma imkânına da kavuştu.

ÖĞRENCİLER HAYVANLARI YAKINDAN TANIMA İMKANI BULDU

Karatay Belediyesi'nin konuğu olan öğrenciler, Konya Bilim Merkezi ziyaretinin yarı sıra Konya'nın ilk ve tek hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni de gezdiler.

2005'te hizmete açılan Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan türlerini inceleyen öğrenciler, hayvanları yakından tanıma imkânı buldular. Aynı zamanda İç Anadolu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da görev yapan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni gezen öğrenci ve öğretmenler, kendilerini ağırladıkları için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler.

İLÇEMİZİN SOSYAL HAYATINA KATKI SAĞLIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projeye katılan okullara, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek Karatay'ın sosyal hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi için alt yapı hizmetleri kadar o şehirde yaşayan insanların kültür, sosyal, sportif ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler de gerçekleştiriyoruz. Özellikle de geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimize yönelik etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da evlatlarımızın eğitim ve gelişimlerine katkı sağlama adına öğrenci kardeşlerimizin, Türkiye'nin ilk TÜBİTAK destekli bilim merkezi unvanına sahip olan Konya Bilim Merkezi'ni görmelerini arzu ettik. Burada amacımız çocuklarımızın hem bilimi sevmeleri hem de eğitimlerine yardımcı olabilecek gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamaktı. Yine öğrencilerimizi Karatay Belediyesi olarak 2005'te hizmete açtığımız Hayvanat Bahçesi'nde de ağırladık. Evlatlarımız hem birbirinden ilginç hayvan türlerini yakından tanıma imkânı buldular hem de havyan sevgilerine katkıda bulunmuş olduk diye düşünüyorum. İlçemizin sosyal hayatına katkı sağladığımız bu ve buna benzer daha birçok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler