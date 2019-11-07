Karatay Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Saracoğlu Mahallesinde yapımı tamamlanan Karatay Güneş Enerji Santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi.



Santralin açılış törenine katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın bütün kurum ve kuruluş temsilcileriyle bugün tek yumruk olarak Karatay Belediyesiin hizmete sunduğu güneş enerji santralinin açılışında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.



"Hepimizin göğsünü kabartacak bir tesis"



Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Bugün hizmete sunulan tesis gerçekten önemli. Tesisin mali boyutu, güneş enerjisinin değerlendirilmesi, çevreye olan katkıları, Türkiye örnek olması, kısacası neresinden bakarsak hepimizin göğsünü kabartacak bir tesis. 20 dönüm üzerinde yapılan ve yaklaşık 6 milyon liraya mal olan bu tesis, güneş ışınlarının değerlendirilmesine yönelik çok güzel bir örnek. Bu vesileyle tesisi hizmete sunan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'yı can-ı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Güneş enerji santrali hem ekonomiye hem çevreye önemli katkılar yapacak"



Vali Toprak, çevrenin artık dünyanın üzerinde durduğu dünyanın en önemli konuların başında geldiğinin altını çizerek, "Çevre olmadığı zaman insanoğlu ve tüm canlılar hayatlarını sürdüremezler. Bunun bilinciyle devletimiz son 15-20 yıldır milyarlarca ağaç dikti dikmeye de devam ediyor. Çevreyi ve ağaçlarımızı korumaya özen göstermeliyiz. İşte bunun bir örneği de bu tesistir. Bu tesis sayesinde yılda 88 bin ağaç kesilmekten kurtulacak. Yine bu tesis üreteceği elektrikle belediyeye yılda 1,5 milyon liralık bir katma değer sağlayacak. Çevrenin yanı sıra işin içine işte bu elektriği de katın, bundan daha faydalı bir şey olabilir mi? Bu tesis güneş sayesinde akşama kadar hem elektrik üreteceğiz hem ülke ekonomimize katkı sağlayacak hem çevreye katkımız olacak hem de güneşi değerlendirmiş olacağız. Çok kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sunulması da ayrıca takdir edilmesi gereken bir husus. Tesisin ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Çok çevreci ve geri dönüşü güzel olan bir yatırım"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerjinin son dönemlerde ülkemizde ve dünyada önemli bir yatırım alanlarından biri haline geldiğini belirerek Türkiye'nin bu alanda önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Başkan Altay, "Hükümetimiz tarafından Karapınar'da oluşturulan Enerji İhtisas Bölgesi sayesinde Türkiye'nin en büyük ve en önemli güneş enerji santrali yapılacak. Bizler de yerel yönetimler olarak bu alana yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Karatay Belediyemiz de bugün burada 1 megavatlık bir güneş enerji santralini hizmete açıyor. Böylece belediyemizin tüm elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu çok çevreci bir yatırım ve bir taraftan da 5 yıllık bir süreçte geri dönüşünün olması da önemli bir yatırım olduğunun bir göstergesi. Ben bu gayretleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'yı kutluyorum. Yatırımın şehrimiz ilçemiz ve vatandaşlarımız adına hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Karatay belediyesi önemli bir iş başarmıştır"



AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 65'ini yerli ve milli kaynaklardan elde edildiğini kaydetti. Ahmet Sorgun, "Bir zamanlar 60 milyar dolar cari açığımızın tamamı enerji giderimizdi ama şükürler olsun bu her yıl düşmekte ve şu anda yüzde 65'ini kömür, güneş, rüzgar ve yerli ve milli hidrolik santrallerden elde ediyoruz. Bunun da yarısını yenilenebilir enerjiden elde ediyoruz. Özellikle Aksaray, Karaman ve Konya buradan Akdeniz'e kadar olan Toroslar Bölgesi hem deprem güvenliği bakımından hem de güneş bakımından ülkemizde en verimli yerlerin başında geliyor. Önemli olan doğanın kendi döngüsü içinde bir sonraki gün mevcut olan enerji kaynağını kullanabilmek. Karatay Belediyemiz de bunu başarmış ve bugün burada bu önemli projenin güzel bir örneğine hepimiz şahit olduk. Güneş enerji santralinin Konya'ya hayırla getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



"Güneş enerji santralinden yıllık 1,5 milyon lira kazanç elde edeceğiz"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış programına katılımlarından dolayı tüm konuklarına teşekkür ederek, yapımı tamamlanarak hizmete giren Karatay Güneş Enerji Santrali'nin 20 bin metrekarelik bir alan içerisine kurulduğunu belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Dünyada hızla azalan enerji kaynaklar ülkeleri yeni arayışlara yönlendirmektedir. Özellikle son yıllarda su rüzgar güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları enerji sektörünün öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Ülkemiz de coğrafi konumu dolayısıyla yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de tüm bu avantajları dolayısıyla böylesine önemli bir tesisi hayata geçirdik ve hep birlikte hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimiz, 4 bin 400 adet panel 25 adet inverter ile 90 ton çelik konstrüksiyon kullanılarak inşa edilmiştir. Kullandığımız solar panellerin tamamı yerli üretimdir. Tesisin doğru akım gücü bin 188 kilovat alternatif akım gücü ise bin kilovattır. Tesisin ürettiği yıllık enerji ise 2 bin 138 megabayttır. Tesisten yıllık edilecek kazanç 1 milyon 496 bin TL'dir. Tesis maliyetimiz; 5 milyon 780 bin TL'dir. Tesisin amortisman süresi 4 yıl, yapım süresi ise 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bu çalışmamızla çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakma hedefindeyiz. Güneş enerji paneli yatırımımızla yıllık yaklaşık 88 bin ağacı doğaya kazandırmış oluyoruz" dedi.



"980 tona yakın sera gazı salınımını engellemiş oluyoruz"



Yaklaşık 980 tona yakın sera gazı salınımı da engellemiş oluyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 30'a çıkarılması hedeflerine destek olmak için bizler bu vesileyle katkı yapmış oluyoruz. Bu dönemin gücünün birlikte çalışmayla daha da üst seviyelere çıktığını görüyoruz. Teşkilatımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, Valimizin önderliğinde her gün Konyamızda yeni bir yatırımla yeni bir temel atma ve müjdeyle birlikte oluyoruz. Güneş enerji santralimizin hayata geçmesinde önceki dönem belediye başkanımız Mehmet Hançerli beye de bu çalışmayı başlattığı için teşekkür ediyorum. Konyamıza Karatayımıza bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



AK Parti Konya İl Başkanvekili Fahrettin Kulu da, böylesine önemli bir tesisi Konya'ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 5.8 milyon liraya mal olan Karatay Güneş Enerji Santrali'nin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi ve protokol üyeleri tesisi hep birlikte inceledi. Karatay Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu'nun yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe kaymakamları, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mülki idare amirleri, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA