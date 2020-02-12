Karatay Nelediyesi'nden örnek bir proje daha

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçenin dört bir yanında hizmet veren 22 Emekli Konağı, Karatay'da yaşayan yüzlerce emeklinin sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor. Emekli Konaklarından faydalanan vatandaşlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler ile birlikte birçok programa imza atan Karatay Belediyesi yine örnek bir projeyle Konak sakinlerine Karatay İlçe Müftülüğü işbirliği ile Kur'an-ı Kerim dersi vermeye başladı.

Karatay Belediyesi Emekli Konakları'nda Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü işbirliği ile emeklilere yönelik başlatılan Kur'an-ı Kerim dersine katılan Konak sakinleri Kuran okuma azimleri ile takdir topluyor.

Karatay İlçe Müftülüğü'nün görevlendiği eğiticiler öncülüğünde vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim öğrenen Emekli Konağı sakinleri, bunun yanı sıra ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme fırsatını elde ediyor.

Her yaşta Kur'an-ı Kerim'in öğrenilebileceğini gösteren azimli Konak sakinleri ilerlemiş yaşlarına rağmen kendilerine yönelik düzenlenen Kur'an derslerine katılarak gençlere örnek oluyor. Eğitimlerde Kur'an eğitimini ilk defa alanların yanı sıra daha önce Kur'an eğitimi alanlarında seviyelerine göre eğitim veriliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak Emekli Konaklarını vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda dostlarıyla güzel vakit geçirmeleri için hayata geçirildiğine vurgu yaparak bu kapsamda Karataylı emeklilerin çok şanslı olduğunu söyledi.

KILCA: EMEKLİ KONAĞI SAKİNLERİMİZ PROJEMİZİ ÇOK SEVDİ

Başkan Hasan Kılca, "Belediye olarak her yaştan vatandaşlarımıza yönelik birçok proje ve hizmeti hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik olduğu kadar, emekli olup yaşamlarını ilçemizde sürdüren vatandaşlarımız için de bugüne kadar 22 emekli konağı hizmete sunuldu. Karatay Belediyesi olarak Emekli Konaklarımızdan faydalanan tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitime dönük birçok etkinlik de yapıyoruz. Şimdi buna bir yenisini daha ekleyerek hemşehrilerimize yönelik Karatay İlçe Müftülüğümüz ile birlikte başlatmış olduğumuz bu projeyi hayata geçirdik. Görüyoruz ki Emekli Konağı sakinlerimiz bu projemizi çok sevdi. Kur'an öğrenme aşkıyla buraya gelerek yoğun ilgi gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

ÇINARLARIMIZ ÖĞRENMENİN YAŞI OLMADIĞINI HEPİMİZE GÖSTERDİ

Hayat boyu öğrenme sürecinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Kılca; Karatay Belediyesi Emekli Konağı sakinlerinin öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtladıklarını söyleyerek;"Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kişi, adeta kendisini yaratan Rabbi ile konuşmuş olur. Bundan daha büyük bir şeref ve daha güzel bir duygu yoktur. Peygamberimiz (SAV) de 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir' buyururlar. Projemize teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel ve önemli projeyle hizmetlerinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşı olmadığını, her yaştan insanın öğrenilebileceğini söyleyen Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar ise; "Emekli Konakları'ndan faydalanan vatandaşlara yönelik böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve bu yaşta azimleriyle kursa ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerimi öğrenmekten ve okumaktan dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Emekli Konağı sakinleri ise ilerleyen yaşlarında Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşadıkları dile getirerek; Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü'ne teşekkür etti. Kur'an öğrenmenin yaşı olmadığını belirten Emekli vatandaşlar, özellikle gençlere seslenerek genç yaşta öğrenilmesini tavsiye ettiler.