Karatay Zabıta'dan Şeb-İ Arus öncesi sıkı denetim

Konya, Hz. Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için dünyanın dört bir yanından on binlerce misafiri ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Konya'ya gelecek misafirlerin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaması için şehir merkezindeki lokanta ve gibi işletmelerde denetim yaptı.

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üniversiteler, belediyeler ile çeşitli kurum ve kuruluşların çok sayıda etkinlik yapacağı bu önemli süreçte Karatay Belediyesi de Konya'ya gelecek misafirlere güzel bir ev sahipliği yapılabilmesi adına hazırlıklarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Konya'ya gelecek misafirler için şehir merkezinde hizmet veren lokanta ve otelleri denetledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, amaçlarının Konya'ya gelen misafirlerin rahat ve huzurlu bir şekilde Konya'da konaklamalarını sağlamak olduğunu söyleyerek tüm esnaf ve vatandaşlarla birlikte misafirlere iyi bir ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

KARATAY, ON BİNLERCE MİSAFİRİNE GÜZEL BİR EV SAHİPLİĞİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Gıda ile ilgili üretim ve satış yapan tüm iş yerlerinin gıda yönetmeliğine, otel ve lokantaların ise hizmet ve temizlik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, "Hz. Mevlana'nın diyarı Karatay, 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine her anlamda hazırlanıyor. Bu çerçevede şehrimize gelen konuklarımıza iyi bir ev sahipliği yaparak misafirlerin rahat ve huzurlu bir şekilde konaklamalarını, Konya'yı ve Karatay'ı güzel hatıralarla anmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da gerekli tedbirlerimizi aldık ve hazırlıklarımız devam ediyor. İlçemizdeki işletmelerimizin yönetmeliklere ve misafirlere en güzel hizmeti sunmak için titizlikle hareket edeceğine inanıyoruz" dedi.