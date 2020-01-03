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Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

KARATAY Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi.

03.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54 Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

KARATAY Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi. Kavuneker, bu faiz indiriminin özellikle yeni kredi alacak çiftçiler için bir ümit olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de gerçekleştirilen, "Çanakkale İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde yaptığı açıklamada esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde kamu bankalarının kredi faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Albayrak, kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü açıkladı. Bu kararı değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Faizleri 12'den 9'a düşürdükleri için hükümetimize, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Konya çiftçisi geçtiğimiz senelerde 4 yıl üst üstte kuraklık ve buna benzer afetler atlattı. Geçen yılki doludan dolayı devletimiz yaralarımızı sardı. Onun haricinde 4 yıldır bizim çiftçimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara birikmiş borcu var. Çiftçilerin geçmiş dönemdeki borçlarının faizlerinin kaldırılması ve bunun 4-5 yıla yayılarak yapılandırılması gerekiyor. Çiftçi geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifinden yüzde 33 faiz ile mazot, sertifikalık tohumluk, gübre, yem kredisi kullandı. Borçlu olan çiftçinin Ziraat Bankasındaki limitleri doldu zaten. Çiftçinin Ziraat Bankasındaki, Tarım Kredi Kooperatifindeki borçları 4-5 yıla yayılmalı, faizler kaldırılmalı" dedi.

YENİ KREDİ ÇEKECEKLER İÇİN BİR ÜMİT

Faiz indiriminin özellikle yeni kredi çekecek çiftçilerin için güzel bir ümit olduğunu belirten Kavuneker, "Yeni müracaat yapacak çiftçiler için faiz indirimi bir ümittir. Geçmiş dönemdeki borçlu çiftçinin zaten bankadaki limiti doldu. Çiftçi o nedenle özel bankalara yöneldi. Yüzde 9 yapandan Allah razı olsun. Yeni kredi alacaklar, müracaat yapacaklar için bir fırsat ama geçmişte kredi çekmiş ve ödeyemeyenler için bu bir fırsat olmaz" dedi.



Karatay, Güncel

Kaynak: DHA

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