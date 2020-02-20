Karataylı muhtarlar toplantıda buluştu

2020 yılı Şubat Ayı Toplantısı'na Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanvekili Şaban Önal, Karatay'daki mülki erkân, odalar ve STK temsilcileri ile Karatay'da görev yapan muhtarlar katıldı.

TOPLANTIDA KARATAY, TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanvekili Şaban Önal, ilçenin genelini ilgilendiren konularda alınan mesafeleri ile pek çok konudaki çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Devlet Su İşleri(DSİ) Konya 4. Bölge Müdürlüğü Çumra KOS İşletme ve Bakım Şube Müdürü Bülent Çınar da bölgedeki DSİ yatırımları ve çalışmalarını konu alan bir sunum yaptı.

Karatay Belediye Başkanvekili Şaban Önal, ilçedeki tüm yöneticiler arasında güzel bir uyum olduğunun altını çizerek, "Kaymakamlığımızla, mülki erkanla, muhtarlarımızla, odalarımız ve STK'larımızla güzel bir uyum yakaladık. Hep birlikte ilçemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da hemşehrilerimizi mutlu etmek ve onların yaşam kalitesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da toplantıda yaptığı konuşmada her fırsatta muhtarlarla bir arada olduklarını ifade ederek, ilçenin tamamının en iyi hizmeti alabilmesi için herkesin üzerine düşeni yaptığını sözlerine ekledi.