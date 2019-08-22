Karataylılar hem sorunlarını çözüyor hem de yönetime katılıyor

KILCA: HER AN HEMŞEHRİLERİMİZLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Karatay Belediyesi, yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmalarıyla vatandaşların büyük takdirini topluyor. Vatandaşların Hizmet Masası ve CİMER başvurularının yanı sıra sosyal medya hesaplarından gelen taleplerle birebir ilgilenen Karatay Belediyesi, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almasını sağlarken, belediyenin karar alma sürecine de katılmalarına olanak veriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Katılımcı, interaktif ve vatandaşın derdiyle dertlenip onların sorunlarına çözüm üretecek bir çalışma modelini uygulamaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Karataylıların her türlü talebine karşılık verebilecek şekilde hizmet veren Karatay Belediyesi, özellikle de vatandaşların kaliteli hizmet alarak memnuniyetini ve mutluluğunu en ön planda tutuyor.

Bu kapsamda Karatay halkına her konuda yol göstermesi amacıyla kurulan Hizmet Masası, vatandaşların her türlü sorun, görüş ve taleplerin çözüm merkezi konumunda. Karataylıların taleplerini alarak anında ilgili birimlere ileten ve takibini yapan Hizmet Masası, halkın yüz yüze görüşme yoluyla Karatay Belediyesi'ne anında ulaşma ve bilgi alma olanağı sunmuş oluyor.

VATANDAŞIMIZA GÖNLÜMÜZ DE KAPIMIZ DA AÇIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 7 personelle hizmet verdikleri Hizmet Masası'nın bugüne kadar yüz binlerce vatandaşın istek ve talebini aldığını ve söz konusu taleplerin çözüme kavuşturulması için önemli rol üstlendiğini belirterek Hizmet Masası'nın vatandaşla aralarında güzel bir köprü olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Türkiye, son 17 yıldır her alanda bir atılım ve gelişme içerisinde. Özellikle de yerel yönetimler alanında hayata geçirilen birbirinden önemli yatırımlar sayesinde şehirlerimiz sadece bölgesinde değil, dünyanın dört bir yanında da gıptayla bakılır hale geldi. Bizler de 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla vatandaşlarımızın belediye hizmetleri konusundaki memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hizmet Masası aracılığıyla da bunu başarmayı ve belediyeyle vatandaş arasında güçlü bağ kurmaya gayret ediyoruz. Belediye hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızı Hizmet Masası ile karşılıyoruz. Hizmet Masamız bugüne kadar yüzbinlerce hemşehrilerimizin görüş ve taleplerine karşılık verdi. Sadece geçtiğimiz yıl 41 bin Karataylı hemşehrimiz, Hizmet Masası'na başvurmuş. 2019'un yani bu yılın ilk 8 ayında ise yaklaşık 23 bin başvuru olmuş. Personelimiz, bu başvuruları konularına göre ilgili birimlerimize ileterek söz konusu başvurunun en kısa zamanda cevaplanması veya çözümlenmesi için gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

HER AN HEMŞEHRİLERİMİZLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Kılca, belediyecilikte vatandaşlarla ilişkileri en üst seviyede tutmak ve ulaşılabilirliği artırmak için Hizmet Masası'yla yetinmediklerine vurgu yaparak CİMER başvuruları, WhatsApp Talep Hattı ve sosyal medya hesaplarıyla da hemşehrileriyle güçlü bir iletişim halinde olduklarını aktardı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları söyledi: "Karatay Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında fiziki ve altyapı alanlarında kaliteli hizmet üretmenin yanı sıra hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine de ayrı bir kıymet veriyoruz. Hizmet Masası'nın yanında elektronik ortamda da her an hemşehrilerimizle iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz. Çünkü vatandaşlarımız, aynı zamanda bizim mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda dolaşan gözümüz, kulağımız. Bu kapsamda da hemşehrilerimiz, asfalttan altyapıya; içme suyundan toplu taşımaya; kaldırımlardan park bahçelere ve daha birçok konuda belediyemizi ilgilendiren birçok talep, şikâyet ve önerileri hem 0 532 323 40 30 nolu Whatsapp Talep Hattımız hem de diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabiliyorlar."

AMACIMIZ KARATAY'IN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi bünyesinde hizmet veren ekiplerinin Hizmet Masası'nda olduğu gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla da kendilerine ulaşan her türlü başvuru ve taleplerle anında ilgilenip çözüm ürettiklerini kaydetti.

Hasan Kılca, "Whatsapp Talep Hattımız ve sosyal medya hesaplarımıza yılda ortalama 27 binden fazla istek, şikâyet ve öneri mesajı geliyor. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden de belediyemizi veya ilçemizi ilgilendiren şikâyet, öneri ve isteklerin çözüme kavuşması için de büyük gayret gösteriyoruz. 2019'un ilk 8 ayında internet, telefon ve mektup yoluyla veya şahsen CİMER'den bizlere ulaşan toplam 725 başvuru da ilgili değerlendirilerek birimlerimizce cevaplandı ve çözüm bulunması sağlandı. Dolayısıyla hemşehrilerimizle belediyemiz arasında çok güzel bir iletişim köprüsü kurmuş durumdayız. Her an Karataylı hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz ve temel amacımız; güler yüzlü, hızlı ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla Karatay'ın yaşam kalitesini ve vatandaşlarımızın mutluluklarını arttırmaktır" ifadelerini kullandı.