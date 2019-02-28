Kaynak: AA

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) iki yıl önce hayata geçirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonlardan Karate 1 A Serisi'nde sezonun ilk etabı, Avusturya'da yapılacak.Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-3 Mart tarihlerinde Salzburg kentinde yapılacak müsabakalar için 99 ülkeden 2 bin 57 sporcu kayıt yaptırdı.Türkiye'nin 9 bayan 14 erkek sporcuyla temsil edileceği organizasyonda kata ve kumite olmak üzere iki takım ve 12 ferdi dalda madalya dağıtılacak.2. etap İstanbul'da2019 yılında 4 etap üzerinden düzenlenecek Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci buluşması, 17-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.Organizasyon, Kanada'nın Montreal kentindeki üçüncü etabın ardından Şili'nin Santiago kentindeki yapılacak son etabın ardından sona erecek.Salzburg'daki etapta Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:KadınlarFerdi Kata: Dilara Eltemur, Keydanur ÇolakKumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen DemirtürkKumite 55 kilo: Tuba YakanKumite 61 kilo: Merve ÇobanKumite 68 kilo: Eda EltemurKumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız ArasErkeklerFerdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes ÖzdemirKumite 60 kilo: Eray Şamdan, Aykut KayaKumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan DenizKumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat ÖzKumite 84 kilo: Uğur AktaşKumite +84 kilo: Alparslan YamanoğluErkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran