20.06.2019 14:36
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Karate 1 A Serisi yarın Kanada'da başlayacak

Karate 1 A Serisi yarın Kanada

Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, yarın Kanada'da başlayacak.

Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, yarınKanada'da başlayacak.
TürkiyeKarate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre,Montrealkentinde 23 Haziran'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 13 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek.
2020TokyoOlimpiyatları için puan veren organizasyona 79 ülkeden 760 karateci kayıt yaptırdı. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, 2 takım dalında madalyalar dağıtılacak.
Dünya Karate Federasyonunun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde mücadele edecek Türk sporcular ve kategorileri ise şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo:Serap ÖzçelikArapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo:Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras
Erkekler:
Ferdi kata: Ali Sofuoğlu,Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo:Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67 kilo:Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kaynak: AA
Montreal,Türkiye,Kanada,Spor

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