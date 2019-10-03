Karate 1 Premier Lig'de 6. etap Rusya'da

Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabı yarın Rusya
'da başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Moskova
'da düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren müsabakalarda Türkiye'yi 6 kadın ve 11 erkek sporcu temsil edecek.
Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabına 85 ülkeden 642 karateci katılacak.
Moskova'daki organizasyonda final müsabakaları 6 Ekim Pazar günü yapılacak. Final müsabakaları saat 09.30'da başlayacak ve Sportstv'den naklen yayımlanacak.
Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir