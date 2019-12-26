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Karate'de Kdz. Ereğlili sporcular şampiyon oldu

Zonguldak'ta okul sporları çerçevesinde düzenlenen Karate müsabakalarında Kdz. Ereğlili sporcular Eren Çil ve Alperen Demircan şampiyon oldu.

26.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:10 Karate'de Kdz. Ereğlili sporcular şampiyon oldu
'ta okul sporları çerçevesinde düzenlenen Karate müsabakalarında Kdz. Ereğlili sporcular Eren Çil ve Alperen Demircan şampiyon oldu.

Zonguldak'ta Okulsporları bünyesinde Karate İl birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalara Kdz. Ereğli ilçesinden katılan Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Eren Çil Genç B Erkekler kategorisinde Alperen Demircan ise Yıldız Erkekler kategorisinde rakiplerini yenerek Zonguldak il şampiyonu oldu.

İki sporcu elde edilen başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşarken daha iyi dereceler elde etmek için çalışacaklarını ifade etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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