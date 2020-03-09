Karate de Kuşak heyecanı
Karate İl Temsilciliği 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Karate Kyu Kuşak Sınavı cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda yapıldı.
09.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:41
Karate İl Temsilciliği 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Karate Kyu Kuşak Sınavı cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda yapıldı.
Yoğun katılımla yapılan kuşak sınavı İl Temsilcisi Mustafa Altınok, antrenörler Fatih Güneş ve Metin Balkaya nezaretinde yapıldı.
Kuşak sınavı sonucunda başarılı olan sporculara kuşakları ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Yoğun katılımla yapılan kuşak sınavı İl Temsilcisi Mustafa Altınok, antrenörler Fatih Güneş ve Metin Balkaya nezaretinde yapıldı.
Kuşak sınavı sonucunda başarılı olan sporculara kuşakları ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Karate de Kuşak heyecanı
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Güneş, Spor
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