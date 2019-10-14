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Karate Federasyonu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir mesaj yayımladı.

14.10.2019 13:01Karate Federasyonu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok ederek bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yönetim kurulu adına bir destek mesajı yayımladı.

Başkan Delihasan, mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve milletimizin bekasını garantiye almak adına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Terörle mücadele kapsamında başlatılan bu harekatta kahraman Mehmetçiklerimize ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Esat Delihasan, Türkiye, TSK, Spor

Kaynak: İHA

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