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Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karate branşında Uğur Kobaş, görev yapacak 15 hakemden biri oldu.

04.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:14Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak
2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karate branşında Uğur Kobaş, görev yapacak 15 hakemden biri oldu.
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lisanslı 684 hakem arasından seçilen Uğur Kobaş, bu kararla dünya kokartı bulunan 18 hakeme sahip Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak ilk karate hakemi olacak.
2020 Tokyo'da görevlendirilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kobaş, "Bir sporcu için olimpiyat ne anlam ifade ediyorsa, biz hakemler de için aynı anlamı taşıyor. Tokyo'da görev almak için büyük fedakarlıklar yaptım, yapmaya da devam ediyorum ama bu sadece benim başarım değil. Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğünün sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendiren ve bizleri her alanda destekleyen federasyon başkanımız Esat Delihasan ve Türk karate camiasının da başarısıdır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise "Bu karar aynı zamanda Türk karate hakemliğinin geldiği seviyeyi de göstermektedir. Her alanda başarı hedefiyle hakemlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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