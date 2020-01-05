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Karate Kid konusu nedir? Karate Kid oyuncuları ve Karate Kid özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karate Kid filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karate Kid konusu, özeti ve Karate Kid oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karate Kid filminin detayları…

05.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:00 Karate Kid konusu nedir? Karate Kid oyuncuları ve Karate Kid özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Karate Kid filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karate Kid filmini izleyecek olanların merak ettiği Karate Kid konusu nedir, Karate Kid oyuncuları kimler ve Karate Kid özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARATE KİD KONUSU NEDİR?

12 yaşındaki Dre, annesinin kariyeri nedeniyle Çin'e gelir. Arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Sınıfın kabadayısı olan Cheng ise Dre'ye düşman olur. Dre'nin, tamirci Bay 'dan başka konuşacağı kimse yoktur. Bay Han, Dre'ye ustası olduğu, sükûnetle ilgili Kung fu'yu öğretir.

KARATE KİD KONUSU OYUNCULARI VE KADROSU

Karate Kid Yönetmen: Harald Zwart

Karate Kid Oyuncular:Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu

Karate Kid Tür: Aksiyon, Drama, Aile

Karate Kid Yapım Yılı: 2010 (140 dk)

Karate Kid Vizyon Tarihi: 27 Ağustos 2010 Cuma

Karate Kid Senaryo: Christopher Murphey, Robert Mark Kamen

Karate Kid Yapım Ülkesi: ABD, Çin

Karate Kid Orijinal Dil: İngilizce

Karate Kid Orijinal Adı: The Karate Kid


Çin Halk Cumhuriyeti, Han, Gündem

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