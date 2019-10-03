Karate Milli Takımı Rusya'da tatamiye çıkacak

Tokyo
2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabı Rusya
'da yapılacak. Bu seviye bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak Moskova'daki müsabakalar 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Hedefini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen Karate Milli Takımı, bu sezon yedi etap üzerinden organize edilen Karate 1 Premier Lig'in Rusya etabında tatamiye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda tam kadro mücadele edecek.
Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatenin 'Şampiyonlar Ligi' olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabına ev sahipliği yapacak Moskova'daki organizasyona, 85 ülkeden 642 karateci kayıt yaptırdı.
CSKA Moskova'nın basketbol maçlarına ev sahipliği yapan Megasport Arena'daki turnuvada ülkemizi 6 kadın, 11 erkek karateci temsil edecek.
Moskova'daki organizasyonda madalya müsabakaları 6 Ekim Pazar günü yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir - İSTANBUL