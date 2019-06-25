25.06.2019 17:17
Haberler » Güncel » Haber

Karate'nin gençleri Gaziantep'te buluşuyor

Karate

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda 55 şehirden 310 kulübün bin 600 sporcunun katılım göstereceği şampiyonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek, şampiyona 3 gün devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde bu sene 3'cü kez düzenlenen " Genç Ümitler ve U21 Yaş Karate Şampiyonası" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Son dönemlerde spor tesislerinin yanı sıra salon sporlarından önemli bir gelişme sağlayan Gaziantep'in bu başarısı büyük organizasyonları da beraberinde getiriyor. Sporun tüm dallarında önemli gelişmeler gösteren Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi'nin de tesisleşmesi ulusal alanda spor etkinliklerinin Gaziantep'e gelmesine neden oluyor.

Bu doğrultuda; 27–30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 3'cüsü düzenlenen "Genç Ümitler ve U21 Yaş Karate Şampiyonası" yine Gaziantep'te yapılıyor. Sporseverlerin, okul spor kulüplerinin ve karate kulüplerinin ilgi ile izlemesi beklenen şampiyonda sporcular da ulusal puanlarını yükseltmek için mücadele verecekler.

Kaynak: Bültenler
Genç , Gaziantep , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:32 Tunceli LGS sınavında Türkiye ikincisi oldu
18:32 KARABÜK Şehit ailesini ağlatan harita
18:32 ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu
18:32 SİLİVRİ'DE 6 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASI YANDI
18:31 Eşini ziyarete gitti, yakalandı
18:31 Toyota'dan yapay zeka profesyonel basketbolcu
18:31 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir...