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Karate okula ders olarak girdi

İstanbul Sultanbeyli'deki Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi 10. sınıf öğrencileri karate branşını resmi ders müfredatı içinde almaya başladı.

08.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:10 Karate okula ders olarak girdi
'deki Naim Süleymanoğlu Lisesi 10. sınıf öğrencileri karate branşını resmi ders müfredatı içinde almaya başladı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ndeki ilk derse Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kör de katıldı.
Okul yetkililerine teşekkür eden TKF Başkanı Delihasan, "Bir sporun gelişmesinde okullar ve öğrenciler çok önemlidir. Karatenin okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden çok önemli görüyoruz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi, karate camiasında yıllardır beklenen ve hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu hayalin gerçekleşmesi Türk karatesini dünyada marka haline getiren federasyon başkanımız Esat Delihasan'a nasip oldu. Federasyonun da desteğiyle okulumuzdan hem karateye, hem de Türk sporuna faydalı gençlerin çıkacağına inanıyoruz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Naim Süleymanoğlu, Sultanbeyli, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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