Karate Şampiyonundan Ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 68 Kilo Kumite Kadın kategorisinde 1. Olan Milli Sporcumuz Betül Yörük ve Antrenörü Ertan Tunç ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hedefleri arasında dünya şampiyonasına gitmek olduğunu söyleyen Milli Sporcumuz Betül Yörük, " Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Spora ve sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz" dedi.?