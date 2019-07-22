Haberler» Spor» Haber

Karateciler 3 madalya ile döndü

Mustafakemalpaşa Belediye Sporlu karateciler, Çanakkale'den madalya ile döndü.

22.07.2019 16:47 Karateciler 3 madalya ile döndü
Mustafakemalpaşa Belediye Sporlu karateciler, Çanakkale'den madalya ile döndü.

20-21 Temmuz tarihlerinde Çanakkale'de yapılan Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Karate Şampiyonasına katılan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu genç karateciler kategorilerinde 3 derece elde ederek madalya geleneğini sürdürdü. Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Karate Şampiyonası Çanakkale'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 4 ülke, 42 il ve 5 kulüp olmak üzere 720 sporcu katıldı.

Müsabakalarda tatamiye çıkan Belediyespor ekibinden Burak Gencer, Kutay Gencer Yaz ve Deniz Durgut 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. - BURSA
Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa, Çanakkale, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:38   Avrupa şampiyonu U20 Atletizm Takımı yurda döndü
17:35   Gençlerden kurulan Kömürspor kampa girdi
17:34   Milli güreşçi Emine Çakmak'tan altın madalya
17:31   Muhteşem zaferin mimarlarından İlyas Çanakçı: Türk 'bitti' demeden bitmez
17:27   Beşiktaşlı eski futbolcular Hatay'da taraftarla buluştu
17:27   Daniel Candeias, Gençlerbirliği'nde
17:25   Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek: Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri