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Karatede Malatyalı sporcuların başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 15-16 Şubat tarihleri arasında Mardin'de yapılan Liselerarası Karate Grup müsabakalarında Malatyalı sporcuları madalyalar ile döndüler.

18.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:30Karatede Malatyalı sporcuların başarısı
Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 15-16 Şubat tarihleri arasında 'de yapılan Liselerarası Karate Grup müsabakalarında Malatyalı sporcuları madalyalar ile döndüler.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Elif Nur Han Genç Bayanlar 52 kilogramda üçüncü, Fatma Genç Bayanlar A Kumite 64 Kilogramda birinci, Fatma Uygur Genç Bayanlar A Kata da üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hakkı kazandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan "Sporcularımız Elif Nur Han, Fatma Uygur'u, antrenörümüz Zeki Uygur'u ve sporcularımızın ailesini almış oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyor, mart ayı içerisinde Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA

Elif Nur, Mardin, Uygur, Spor

Kaynak: İHA

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