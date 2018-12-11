Karatenin Siyah Kuşaklı Ailesi

11 Aralık 2018 Salı 11:31



11 Aralık 2018 Salı 11:31

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Karate kursunda tanışarak evlenen Tabak çiftinin üç kızı da anne babaları gibi siyah kuşak sahibi oldukları sporda başarılı olabilmek için ter döküyor.Osmaniye'de açtıkları kursta gençlere karate sporunu sevdirmeye çalışan Tabak ailesi, aile hayatlarını da aynı disiplinle sürdürüyor.Hepsi siyah kuşak sahibi olan aile, karate kursunun yanı sıra evde de teknik çalışarak, gönül verdikleri sporda en iyi dereceleri almak için çaba gösteriyor.Baba Ali Tabak (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır karate sporuyla uğraştığını, eşi Hayriye Tabak'la da bu sayede tanıştığını söyledi.Adana'da 1990 yılında hocalık yaptığı karate kursuna eşinin öğrenci olarak geldiğini dile getiren Tabak, orada tanışarak bir yıl içerisinde evlendiklerini kaydetti.Tabak, eşi Hayriye'nin her geçen gün bu sporda kendini daha da geliştirdiğini ve katıldığı birçok yarışmada Türkiye dereceleri aldığını aktardı.Evliliklerinden dünyaya gelen üç kızının da karateye gönül verdiğini dile getiren Tabak, şöyle devam etti:"En büyük kızım İrem 1996 yılında dünyaya geldi. Bana 'İrem ne zaman Karateye başladı' diye sorduklarında 'annesinin karnında' diyorum. Gerçekten de bütün kızlarım anne karnında bu sporu sevdi diyebilirim. Ortanca kızım Gizem Şerife de karate kulübünde doğdu büyüdü ve siyah kuşak sahibi şu an. En küçük kızım Sinem Bilge de ablaları ve bizim gibi karateci.""Evde son sözü eşim söyler"Spor yaşantılarında da evde de uyum içinde olduklarını anlatan Tabak, "Aramızda tartışma yaşanmamakla birlikte evdeki tartışmaları eşim Hayriye hocam bitirir. Biz uyumlu bir aileyiz. Karate kursunda olduğu gibi müşterek bir hayatı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Eşiyle gittiği Karate kursunda tanışan Hayriye Tabak da (50), kendisiyle birlikte 5 kız kardeş olduklarını ve bu spora babasının isteği üzerine kendilerini korumak için başladıklarını söyledi.Bütün aile fertlerinin aynı sporu yapmasının çok güzel bir şey olduğunun altını çizen Tabak, "Ailece ortak çözümler bulabiliyoruz. Bu sporu nasıl geliştirebiliriz, daha fazla kişiye ulaşabiliriz, gençleri kötü alışkanlıklardan nasıl uzak tutabilirizi kendi aramızda tartışıyoruz." şeklinde konuştu.Üç kız kardeşin en büyüğü İrem Dürdane Tabak (22), kendini bildiğinden bu yana karate yaptığını, ailece bu sporla uğraşmalarının çok güzel olduğunu kaydetti.Gizem Şerife Tabak (18) da karate kursunun kapısından içeri girince anne ve babasının artık onun öğretmeni olduğunu dile getirdi.En küçük kardeş olan Sinem Bilge Tabak (16), uyumlu bir aile olduklarını belirtti.