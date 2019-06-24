24.06.2019 18:08
Haberler » Dünya » Haber

Karatepe: Önümüzdeki bir haftada kabinede köklü revizyon olacak

Karatepe: Önümüzdeki bir haftada kabinede köklü revizyon olacak

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı.

İstanbul 'da 23 Haziran'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminin piyasalara yansımasını anlatan Karatepe, "Bu sabah ortaya çıkan verilere baktığımız zaman görüyoruz ki döviz kurlarında bir miktar gerileme var. Sabah saatlerinde dolar 1.70'in üzerinde değer kaybetti. Borsa güne yüzde ikiye yakın yükselişle başladı. Faiz oranlarında da, gösterge faizin yüzde 20'nin altına çekildiğini gördük. Bu bize gösteriyor ki piyasa Türkiye 'de dün ortaya çıkan seçim sonuçlarını aslında siyasi normalleşmenin bir başlangıcı olarak görüp olumlu bir biçimde yorumlamıştır." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
öğretim üyesi , ankara üniversitesi , euronews , karatepe , Dünya

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:29 Trump: İran'a yönelik yeni yaptırımlar Ayetullah Ali Hamaney'i de hedef alacak
19:07 Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı
18:59 BM: Gözaltındaki IŞİD militanları yargılanmalı veya serbest bırakılmalı
18:52 Üç Avrupa ülkesinden İran'ın nükleer anlaşmaya uyması için diplomatik uyarı
18:22 Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi; 1 kişi gözaltına alındı
18:22 Etiyopya'da başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan General Tsige öldürüldü
18:07 Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi