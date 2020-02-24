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Karateye Şahinbey damgası

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü şehrimizde yapılan Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarına 5 altın 1 gümüş madalya ile damga vurdu.

24.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:18Karateye Şahinbey damgası
Belediye Gençlik ve Kulübü şehrimizde yapılan Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarına 5 altın 1 gümüş madalya ile damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan ve 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde ilimizde yapılan Anadolu Yıldızlar ligi Karate müsabakalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 5 Altın ve 1 madalya alarak müsabakalara damga vurdu. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü karate takımı aldığı bu önemli başarı sonrasında 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Van'da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmayı hak kazandı.

Sporcularımla gurur duyuyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, şampiyonada alınan başarıdan dolayı, sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, "Sporcumuzun başarılarını daha da ileriye taşıması için elimizden geleni yapacağız. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, karate sporcuları ileride 'imizi şampiyonalarda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Gümüş, Güncel

Kaynak: İHA

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