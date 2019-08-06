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Karavan devrilince, cip de taklalar attı... O anlar kamerada

Karavan devrilince, cip de taklalar attı.

06.08.2019 13:42
Karavan devrilince, cip de taklalar attı... O anlar kamerada
Karavan devrilince, cip de taklalar attı... O anlar kamerada
Avustralya, (DHA)- Avustralya'da arkasına bağlı karavan taşıyan bir cip, kontrolden çıktı ve taklalar attı. Cipin içinde bulunan adam ve eşi, feci kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, Queensland eyaletinin Gumlu adındaki sahil kasabasında bulunan Bruce otobanında, yerel saatle 11.55 sıralarında, 29 Temmuz'da meydana geldi. Arkasına bağlı karavanı taşıyan cip, kontrolden çıkarak taklalar attı. Enkaza dönen araçtaki 67 yaşındaki sürücü ve eşi, kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Avustralya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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