Karavan meraklıları Ordu'yu gezdi

Türkiye
'nin faklı illerinden bir araya gelen 65 karavan sürücüsü, Ordu
'da tarihi ve turistlik alanları gezdi. Bir Tutkudur Karavan Derneği üyeleri, karavanlarıyla 10 Temmuz'da Karadeniz
turuna çıktı.
Hafta sonu Ordu'nun Ünye ilçesinde kamp kuran 65 karavan sürücüsü, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlik kapsamında karavan meraklıları, belediye binası önünde mola verdi. Vatandaşlar park halindeki karavanları inceledi, fotoğraf çekti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, burada yaptığı konuşmada, karavanın bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Herkesin bir yaşam şekli vardır. Karavan da sizin için bir yaşam şekli olmuştur. Sizleri bu şekilde görünce biz çok mutlu oluyoruz, heyecanlanıyoruz. Çınarsuyu'nda bundan sonraki süreçte karavan turizmi gibi birçok organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi. Atik, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, karavancılara her türlü imkanın sunulması için talimat verdiğini aktararak, "Bizler Ordu'yu sizlerin vasıtasıyla Türkiye'de ve Avrupa'da tanıtmak istiyoruz. Buraya herkesin gelebileceği, konaklayabileceği mavinin ve yeşilin bir arada olduğu şehrimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu. Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız da Karadeniz'de karavan turizminin gelişmesi için çalıştıklarını aktardı. Yıldız, "Karadeniz'de karavan turizminin gelişmesi ve kamping açılması gerektiğini vurgulamak için yollardayız. Ünye'deki dört günlük kampımızın ardından Ordu'dayız. Bizleri burada ağırlayan başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.