06.06.2019 12:18
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Karavanla geldiği Antalya'da sahilde ölü bulundu

Karavanla geldiği Antalya

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde bir kişi ölü bulundu.

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde bir kişi ölü bulundu.
Sahilde bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polise bildirdi.
Sahile gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, yaşamını yitiren kişinin bir süre önce karavanla kente gelen Kenan Öztürk (62) olduğunu tespit etti.
Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel