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Karaya oturan feribottan 4 kişi tahliye edildi

Çanakkale'de karaya oturan feribottan 4 yolcu Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından tahliye edildi.

27.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:07Karaya oturan feribottan 4 kişi tahliye edildi
'de karaya oturan feribottan 4 yolcu Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin ilçesine bağlı Çardak beldesinde Kaptan 2 isimli yolcu feribotu, içindeki yolcular ve araçlarla birlikte iskele önünde oluşan kum adasına oturdu. Çardak iskelesinden Gelibolu'ya hareket eden Aydın Kaptan 2 isimli feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı sebebiyle denizde oluşan kum adasına saplandı. Lodos fırtınası sebebiyle seferlerin güçlükle yapıldığı bölgede 2 feribot da karaya oturmamak için uzun süre bölgede gezdi. Yaşanan durum üzerine Lapseki Limanı'ndan hareket eden Kıyım Emniyeti ekipleri bölgeye intikal etti. İskeleye yaklaşık 20 metre kala kıyıya oturan Aydın Kaptan 2 gemisinden 4 yolcunun tahliyesi yapıldı. Feribotta 25'e yakın yolcunun daha bulunduğu ve araçlarının içeride bulunması sebebiyle tahliye talebinde bulunmadıkları belirtildi.

Feribottan tahliye edilen 4 yolcu iskele botu ile Lapseki Balıkçı Barınağı'na getirildi. 4,5 saat sonra karaya basan vatandaşlar, içeride herhangi bir panik yaşanmadığını ve sükunet içinde tahliye edilmeyi beklediklerini dile getirdi. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Lapseki, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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