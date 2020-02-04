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Karaya oturan gemi Yargıtay kararını bekliyor

Samsun'da yaklaşık 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturduktan sonra kurtarılarak limana çekilen 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisi yaklaşık 2 yıldır Yargıtay sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

04.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:23Karaya oturan gemi Yargıtay kararını bekliyor
'da yaklaşık 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturduktan sonra kurtarılarak limana çekilen 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisi yaklaşık 2 yıldır sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

14 Ağustos 2016 tarihinde Samsun açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan gemi sonrasında tehlike oluşturmaması için kurtarılarak Samsun Limanı'na çekilmişti. Tokay Akar isimli 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisinin sahibi, geminin ihaleyle satışa sunulduğu fiyatı az bulunca temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yetkililerden alınan bilgiye göre Yargıtay'da geçen yaklaşık 2 yıl zamana rağmen henüz bir karara varılamadı. 4 yıldır orada bulunan gemi devam eden dava süreci ve muhatap olmaması nedeniyle Samsun Limanı Sanayi Rıhtımı'nda yarı yatık vaziyette beklemeye devam ediyor. Yargıtay'ın kararını açıklamasını takiben geminin limandan kaldırılması bekleniyor.

Gemide delik bulunduğu ve batmaması için geminin ön tarafının karaya çıkarıldığı da bildirildi. - SAMSUN

Yargıtay, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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