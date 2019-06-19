19.06.2019 11:10
Haberler» Güncel» Haber

Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı

Fethiye'nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı.

Fethiye'nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün hızlı ve uyumlu çalışması sonucu kaza ucuz atlatıldı. Yaz aylarında onlarca teknenin yerli ve yabancı turistleri geziye çıkardığı Fethiye'de bir tekne kazası ucuz atlatıldı. 26 metre boyunda 8 metre genişliğindeki Easy Riders isimli tur teknesi, Fethiye'ye dönüş yolu üzerindeki Tavşan Adası açıklarında karaya oturdu. Kendi kendine kurtulamayan teknede ki turistler büyük panik yaşarken kaptan hemen yardım istedi. Fethiye'deki KIYEM 5 isimli can kurtarma botu hemen harekete geçerken 36 turist teknenin batma ihtimaline karşı hemen tekneye alındı. Tekne ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından çekilerek kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu gerçekleşen kurtarma operasyonu devletin iki kurumunun başarısını ortaya koydu.
(Mehmet Barlas/İHA)Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
Kaynak: İHA
Fethiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:43 Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
11:42 Karayolları Develi-Yahyalı yolunu öncelikli proje kapsamına aldı
11:42 Sivil ekipler, kural tanımayan sürücülerin korkulu rüyası olu
11:41 (Özel) Gültak: "Zor olan seçimi almaktı. Zor olanı yaptığımızı düşünüyorum"
11:41 Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu
11:41 Düzce Polisi, 'şok uygulama' ile ceza yağdırdı
11:41 Bursa'da 'külliye' inşa ediliyor