Karayazı belediye başkanı hdp'li göksu'ya gözaltı (3)



TUTUKLANDI

Yargıtay tarafından 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanan ve bugün polis ekiplerince gözaltına alınan Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan çıkarılan Göksu, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Yaklaşık 3,5 saat adliyede kalan Göksu, hakkındaki karar okunarak, tutuklandı. Karar sonrası tekrar aynı hastaneye götürülen Göksu, araçtan inmeyip, sağlık kontrolüne gitmedi. Göksu, daha sonra cezaevine götürüldü. Bu sırada Göksu, çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

6 KİŞİ SERBEST

Öte yandan Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan, 2'si meclis üyesi 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Hastaneye getırılen Hdp'li beledıye başkanı Melike Göksunun araçtan inmemesi

-Polis aracının hastaneden uzaklaşması

-Araç içerisinde bekleyen Hdp'li Melike Göksu

-Hastane tabelasından detay

-Acil Servis yazısından detay

SÜRE: 01.25 BOYUT: 159

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,